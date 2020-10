Vierjährige von Baum erschlagen: Keine Hinweise auf kranke Fichte

Am 3. Oktober wurde eine Vierjährige in Niederösterreich von einem Baum erschlagen. Bisher gebe es keine Hinweise, dass die Fichte krank war.

Nachdem eine Vierjährige am 3. Oktober im Mendlingtal in Göstling a.d. Ybbs (Bezirk Scheibbs) von einer entwurzelten Fichte erschlagen worden war, gibt es der Staatsanwaltschaft St. Pölten zufolge "derzeit keine Hinweise, dass der Baum krank war". Karl Wurzer, Sprecher der Anklagebehörde, hat am Freitagnachmittag auf Anfrage einen Bericht des ORF Niederösterreich bestätigt.