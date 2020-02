Vier Volksbegehren im Juni: Fünf weitere mangels Zahlung nicht aufgelegt

Im Juni liegen vier Volksbegehren zur Eintragung auf. Fünf weitere Begehren hätten zwar genügend Unterstützer, der Druckkostenbeitrag wurde jedoch nicht eingezahlt.

Volksbegehren: 2.250 Euro Druckkostenbeitrag



Für fünf Begehren nur jeweils 1 Euro gezahlt

Im Vorjahr lagen bereits zwei Begehren von ihm auf - eines auf CETA-Volksabstimmung und eines "Für verpflichtende Volksabstimmungen". Sie blieben mit nicht ganz 30.000 Unterschriften weit unter den 100.000 für die Behandlung im Nationalrat nötigen - und sind die Schlusslichter der bisher 45 Begehren der Zweiten Republik. Vier weitere - in Summe also sechs - sind an der Hürde für die parlamentarische Beratung gescheitert. Aber auch die, die sie nehmen, werden nicht unbedingt umgesetzt, wie man etwa am erfolgreichen "Don't Smoke"-Begehren vor zwei Jahren sehen konnte.