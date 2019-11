Vier ungewollte Tiere ausgesetzt: Meerschweinchen starb

In Wien und Niederösterreich sind am Wochenende vier Tiere ausgesetzt worden. Drei davon suchen neue Besitzer, ein Meerschweinchen ist leider gestorben.

Vier ungewollte Tiere sind am Wochenende in Niederösterreich und Wien ausgesetzt worden. In Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) wurden zwei Meerschweinchen in einem Karton auf einem Supermarktparkplatz abgestellt, eines der Tiere starb. In Wien-Meidling wurden zwei Wasserschildkröten in einem Einmachglas bei Mistkübeln deponiert, beide überlebten, teilte der Wiener Tierschutzverein (WTV) mit.