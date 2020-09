Vier Unfälle mit Radfahrern fordern in Wien mehrere Verletzte

Am Wochenende kam es in Wien binnen weniger Stunden zu vier Unfällen, bei denen Radfahrerinnen und Radfahrer zu Schaden kamen. Unter anderem wurde eine 58-jährige Frau zum Opfer von Dooring.

Dooring: Polizei sucht Auto nach Fahrerflucht

Zusammenstöße von Rädern und Pkws in Wien

Am Sonntag gegen 16:00 Uhr kam es im Bereich Zieglergasse in Wien-Neubau zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer (59) und einem PKW-Lenker (30). Laut Aussagen bog das Auto nach links in die Neustiftgasse ein, zeitgleich befuhr der Radfahrer die Kreuzung erlaubterweise gegen die Einbahnführung. Der 59-Jährige wurde bei dem Unfall unbekannten Grades verletzt.