"Vier Stern Stunden": Komödie von Daniel Glattauer in den Wiener Kammerspielen erleben

Der Wiener Bestsellerautor Daniel Glattauer hat eine neue Komödie veröffentlicht. Nicht nur das Buch erschien Mitte September, sondern auch das gleichnamige Theaterstück hatte Premiere in den Kammerspielen der Josefstadt.

“Vier Stern Stunden” lautet der Titel von Daniel Glattauers neuer Komödie. Diese erschien am 14. September. Der Wiener Autor hat ein neues lustiges, auch etwas emotionales Werk geschaffen. Das tolle für alle Fans daran ist, das Stück wird in den Kammerspielen der Josefstadt aufgeführt.

Die Geschichte spielt in einem Kulturhotel. Der Juniorchef des Hotels lädt den Autor Romancier Frederik Trömerbusch ein, der zum Kulturgut des Hotels beitragen und die Gäste begeistern soll. Doch dieser macht dem Hotelchef einen Strich durch die Rechnung. Er hat nämlich genug von den Fragen und bringt so auch die Moderatorin und Kulturjournalistin Mariella Brem komplett aus dem Konzept. Auch die Situation mit der Lebensgefährtin von Trömerbusch ist nicht die beste und die beiden stehen vor einigen Herausforderungen.

“Vier Stern Stunden” begeistert in den Kammerspielen in Wien mit einer Top Auswahl an Darstellern, die die verschiedensten Emotionen dem Zuschauer näher bringen und sich in die Geschichte hineinfühlen können. Der Zuschauer wird mitgenommen in eine lustige, emotionale Reise, die aus einer Mischung von Beziehungskrisen und Identitätsproblemen besteht.