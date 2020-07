Vier Schlangenarten haben in Wien ihr Zuhause gefunden

Wien wird von vier Schlangen bevölkert - der Schlingnatter, Ringelnatter, Äskulapnatter und Würfelnatter. Doch keine Sorge, sie sind alle ungefährlich.

In Wien leben insgesamt neun heimische Reptilienarten. Sie sind sowohl nützlich als auch wichtig für das ökologische Gleichgewicht. Neben Zauneidechse, Mauereidechse oder Europäischer Sumpfschildkröte wird Wien auch von vier Schlangenarten bevölkert. Alle diese Arten sind ungiftig und somit auch absolut ungefährlich. In Wien sind alle Reptilien nach dem Naturschutzgesetz streng geschützt und dürfen weder aus ihrem Lebensraum entfernt noch verletzt oder gar getötet werden.

Vier Schlangenarten sind in Wien zuhause

"Wien darf zurecht stolz auf seine biologische Artenvielfalt sein. Mit der Pflege unterschiedlichster Lebensräume leistet die Stadt einen wichtigen Beitrag dazu, zahlreichen geschützten Tier- und Pflanzenarten wertvolle Naturräume zu erhalten", so Umweltstadträtin Ulli Sima.

Die vier Schlangenarten, die in Wien ein Zuhause gefunden haben, sind die Schlingnatter, Ringelnatter, Äskulapnatter und Würfelnatter.

So erkennt man die Wiener Schlangen

Die Ringelnatter: Sie wird bis zu 80 cm lang. Während der Bauch hell ist, ist ihr Rücken schwarz oder grau. Markantes Zeichen der Ringelnatter sind die weißlich bis orangegelben halbmondförmigen Flecken an beiden Seiten ihres Nackens. Sie lebt in Gewässernähe und gehört zu den häufigsten Schlangen, die man in Österreich beobachten kann.