Vier Pfoten will vier slowenische Bären nach Österreich holen

Seit Jahren kämpft vier Pfoten um vier Bären, die in Slowenien von privaten Besitzern unter "entsetzlichen Bedingungen" gehalten würden.

Ursprünglich fünf Bären: Ein Bär starb vor kurzem

Einer der ursprünglich fünf Bären ist zudem kürzlich gestorben, und auch die restlichen vier wären gesundheitlich schwer angeschlagen, stellte eine Veterinärmedizinerin bei einem Besuch an Ort und Stelle fest. "Es ist ein Skandal, dass das EU-Land Slowenien Tiere dermaßen dahinvegetieren lässt, kritisierte Vier Pfoten-Direktorin Eva Rosenberg am Montag. Die Bären leben seit Jahrzehnten in engen Käfigen, auf blankem Beton, ohne Schutz vor Witterung, ohne adäquates Futter oder medizinische Versorgung. "Wir müssen sie endlich rausholen."

Drei der Bären sind in Käfigen bei Restaurants untergebracht, einer in einem Privatzoo. Die Zähne der Tiere seien in einem desaströsen Zustand, was massive Schmerzen verursachen muss. Zudem würden sie stereotypes Verhalten zeigen. Die Veterinärmedizinerin Julia Bohner vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung hat im Vorjahr eine alarmierende Diagnose gestellt: "Ich empfehle dringend, die Bären in ein artgemäßes Schutzzentrum zu bringen, um weitere physische und psychische Schäden zu verhindern."