Vier mutmaßliche Trickdiebe in Wien festgenommen

Am Mittwoch konnten vier Männer festgenommen werden, die im Verdacht stehen, Trickbetrüger zu sein.

Gegen 12.40 Uhr beobachteten Beamte der EGS vier Männer in Wien-Döbling, wie sie bei einer 89-jährigen Frau einen Trickdiebstahl begingen. Sie sollen der Frau Bargeld und Schmuck gestohlen haben. Die vier mutmaßlichen Tatverdächtigen im Alter von 16, 19, 38 und 39 Jahren hatten zum Teil polnische und zum Teil deutsche Dokumente bei sich und waren in einem Pkw mit deutschem Kennzeichen unterwegs. Gegen 13.30 Uhr konnten die vier Personen in der Thaliastraße angehalten und festgenommen werden