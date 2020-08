Vier Männer wegen Verdacht auf Suchtmittel-Verkauf in Wien festgenommen

Erfolg für die Wiener Polizei: Bereits Anfang Juni ist es EGS-Beamten des gelungen, vier Festnahmen im Zusammenhang mit Drogen-Delikten (Heroin und Kokain) durchzuführen.

Vier Festnahmen - auch zahlreiche Drogen sichergestellt

Wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte, wurden bereits am 2. Juli vier Männer im Alter zwischen 21 und 62 Jahren von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) festgenommen. Das aus Serbien und der Slowakei stammende Quartett steht in Verdacht, Suchtmittel verkauft zu haben.