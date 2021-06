Vier Kennzeichen bei Schwerverkehrskontrollen in NÖ abgenommen

In Niederösterreich fanden am Montag Schwerverkehrskontrollen statt. Es kam zu zahlreichen Anzeigen und vier Fahrzeugen wurde das Kennzeichen abgenommen.

Bei Schwerverkehrskontrollen auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Neunkirchen sind am Montag vier Fahrzeugen die Kennzeichen abgenommen worden. Aufgrund defekter Bremsen und Reifen bestand Gefahr im Verzug, teilte die Polizei am Dienstag mit. In acht Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem erfolgten u.a. 37 Anzeigen wegen technischer Mängel, 29 aufgrund von Nichteinhaltung der Ruhezeiten und fünf wegen Überladung, zog die Exekutive in einer Aussendung Bilanz.