Vier Fahrraddiebe in Wien festgenommen

Am Samstag wurden in Wien vier Fahrraddiebe festgenommen.

Am Samstag wurden in Wien vier Fahrraddiebe festgenommen. ©APA/DPA/FRISO GENTSCH

Am Samstag wurden in Wien vier Fahrraddiebe festgenommen. ©APA/DPA/FRISO GENTSCH

Am Samstag konnten in Wien gelich vier Fahrraddiebe festgenommen werden. Die Festnahmen fanden in Wien-Leopoldstadt und Wien-Donaustadt statt.

In Wien sind am Samstag vier Fahrraddiebe festgenommen worden. Ein 26-jähriger deutscher Staatsbürger wurde von Polizisten in den frühen Morgenstunden nach einer Fahndung im Bereich des Stadtparks in Wien-Landstraße angetroffen. Dabei hatte der deutsche Staatsbürger neben einem gestohlenen Fahrrad auch Suchtmittel bei sich, berichtete die Polizei am Sonntag.

Die weiteren Festnahmen ereigneten sich kurz vor Mitternacht am Kaisermühlendamm in Wien-Donaustadt. Drei slowakische Staatsbürger im Alter von 16 bis 21 Jahren versuchten, abgeschlossene Fahrräder zu stehlen. Alarmierte Polizisten nahmen sie nach einer Personenbeschreibung noch an Ort und Stelle fest.