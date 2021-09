Vienna Vikings stiegen in European League ein

Football-Vizemeister Vienna Vikings geht 2022 in der European League of Football an den Start. Das gaben der Club und die kontinentale Liga am Samstag bekannt.

Österreichs Football-Branchenführer gehen 2022 in der kontinental ausgetragenen European League of Football an den Start. Mit dem Beitritt der beiden Teams spielen die ersten Vertreter aus Österreich in der nun zehn Teams umfassenden Liga. Ansonsten sind dort Mannschaften aus Deutschland, Spanien und Polen vertreten.

Expansionspläne der Liga sind noch nicht abgeschlossen

"Wir werden alles daransetzen, unser Land, Wien und die Vikings würdig in dieser elitären Liga zu vertreten", sagte Vikings-Präsident Karl Wurm. "Die Fans können sich auf interessante Spiele mit neuen Gegnern freuen - da sind Spannung und Entertainment garantiert." Headcoach Chris Calaycay schrieb auf Twitter: "Nächster Schritt für das Football in Österreich und die Vikings." Die Expansionspläne der Liga sind noch nicht abgeschlossen, für 2022 wird mit mindestens zwölf Teams geplant.