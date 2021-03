Vienna Vikings auf AFL-Titelverteidigung aus

Die Vienna Vikings eröffnen am Samstag als erneuter Favorit auswärts gegen die Rangers Mödling die Saison der Austrian Football League.

Austrian Bowl am 31. Juli in St. Pölten

Das heurige Endspiel um die Austrian Bowl ist am 31. Juli in St. Pölten angesetzt. Davor sind acht Grunddurchgangsrunden und das Halbfinale zu absolvieren. Der Zeitplan lässt genug Spielraum für Verschiebungen. Das wird gleich zum Auftakt ausgenützt, weil die Prag Black Panthers aufgrund der schlechten Corona-Lage in Tschechien vorläufig nicht antreten können.