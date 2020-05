Vienna Shorts veröffentlichen Programm - Ticketverkauf gestartet

Am Dienstag haben die Vienna Shorts ihr detailliertes Programm veröffentlich und zeitgleich auch den Ticketverkauf gestartet. Von 28. Mai bis 2. Juni werden insgesamt rund 280 Filme zu sehen sein. Das Wiener Kurzfilmfestival musste seine 17. Ausgabe coronabedingt als Online-Angebot anlegen.

Dafür hat man eigens eine Streamingplattform unter dem Titel "Vienna Shorts Festival Hub" entwickelt. Den Festivalpass für die gesamte Ausgabe gibt es um neun Euro. Alle Filme sind in kuratierten Programmen von 60 bis 100 Minuten zusammengefasst, thematisch oder nach Wettbewerben geordnet. Drei Viertel davon sind erstmals in Österreich zu sehen, hieß es in einer Aussendung.