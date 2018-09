"Vienna Rumfestival" und "Ginmarkt Wien - DAS Ginfestival" in der Ottakringer Brauerei

Am 28. und 29. September wird in der Ottakringer Brauerei das "Vienna Rumfestival" und der "Ginmarkt Wien - DAS Ginfestival" veranstaltet. Neben Verkostungen werden den Besuchern hier Live-Musik, Workshops, kulinarische Begleitung, eine Zigarrenlounge und Wettbewerbe geboten.

Über 60 Rum-Marken und mehr als 300 Rum-Sorten sowie zahlreiche Gin-Varianten werden an diesem Wochenende in der Ottakringer Brauerei präsentiert. “Beim größten Rumfestival Mitteleuropas bieten wir einen Abriss über die Szene von Produzenten und Brands, einen Überblick über das vielfältige Angebot des Zuckerrohr-Destillats und natürlich kann viel verkostet werden. Eine Vielzahl an hochwertigen Masterclasses, Tastings und Workshops bietet sich zur Vertiefung an. Nicht umsonst treffen sich an diesem Wochenende namhafte Experten aus aller Welt im Rum-Hotspot Wien”, so der Veranstalter Nicolas Hold. Auch After-Partys, bei denen Gin- und Rum-Begeisterte gemeinsam feiern, werden veranstaltet.