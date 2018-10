Vienna Ring Tram: Ab sofort bei Vienna Sightseeing Tours dabei

Zwischen den Wiener Linien und Vienna Sightseeing Tours startet heute eine neue Kooperation. Ab sofort ist die Vienna Ring Tram bei den all-inclusive-Sightseeing-Karten "Vienna Pass" und "Flexi Pass" dabei.

Ticketpreise für die neuen Angebote

Mit neun Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder bleiben die Preise bei Einzelfahrten unverändert. Das 24 Stunden Kombi-Ticket “Hop on Hop off & Vienna Ring Tram mit geführtem Stadtspaziergang” kostet für Erwachsene 30 Euro und für Kinder 21 Euro. Außerdem wird die Vienna Ring Tram in das bestehende Angebot der all inclusive-Sightseeing-Karten “Vienna Pass” und “Flexi Pass” hinzugefügt. Die Tickets sind online unter viennasightseeing.at, beim Vienna Sightseeing Verkaufspersonal am Schwedenplatz, in vielen Wiener Hotels und bei Vertriebspartnern von Vienna Sightseeing Tours ab sofort erhältlich.