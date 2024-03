Vienna Night Run 2024 mit neuem Tag und "Glaub an Dich"-Zielsprint

Der Erste Bank Vienna Night Run verabschiedet sich von seinem gewohnten Veranstaltungstag. Das Event wird heuer anders als bisher nicht an einem Dienstag, sondern an einem Donnerstag über die Bühne gehen.

Neben einem "'Glaub an Dich'-Zielsprint mit coolen DJ-Tunes und mitreißendem Animationsprogramm" wurde am Dienstag in einer Medieninformation auch eine After-Run-Party am Heldenplatz angekündigt. Gestartet wird am 26. September am Burgring, der Zieleinlauf wird am Opernring zu finden sein. Es handelt sich um die bereits 18. Auflage des Vienna Night Runs.