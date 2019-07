Vienna-Major: Klinger-Schwestern verpassten Hauptfeldeinzug

Die beiden Schwestern Dorina und Ronja Klinger vepassten am Dienstag den Haupfeldeinzug beim Beach-Volleyball-Major in Wien.

Das Geschwister-Duo überraschte am Dienstag mit einem 2:1-Erfolg gegen die Olympia-Fünften Jekaterina Birlowa/Jewgenia Ukolowa, in der zweiten Runde unterlagen sie dann aber deren russischen Landsfrauen Xenia Dabischa/Daria Rudych mit 1:2.

Drei österr. Damen-Paare stehen im Hauptbewerb

Stephanie Wiesmeyr/Anja Dörfler und Franziska Friedl/Eva Pfeffer schieden bereits in der ersten Quali-Runde aus. Damit stehen drei österreichische Damen-Paare im Hauptbewerb, der am Mittwoch mit den Gruppenspielen beginnt. Fix qualifiziert waren Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig, Eva Freiberger/Valerie Teufl und Teresa Strauss/Nadine Strauss.

Bei den Herren kamen mit Tobias Winter/Julian Hörl und Alexander Huber/Christoph Dressler zwei von drei ÖVV-Teams in die zweite Ausscheidungsrunde. In dieser treffen Winter/Hörl am Mittwoch auf die US-Amerikaner William Priddy/Theodore Brunner, die Peter Eglseer/Florian Schnetzer in zwei Sätzen besiegten. Huber/Dressler bekommen es mit Sam Pedlow/Sam Schachter aus Kanada zu tun.