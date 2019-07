Vienna Major 2019: Spielplan & Ergebnisse der Herren

Hier finden Sie den aktuellen Spielplan und alle Ergebnisse der Herren beim Vienna Major 2019 auf der Wiener Donauinsel im Detail.

Der Spielmodus beim Major in Wien kurz erklärt

Modifizierte Gruppenphase mit je acht Vierer-Pools. Die Gewinner der ersten Matches treffen im zweiten auf die anderen Sieger, die Verlierer auf die anderen Verlierer. Gewinnt ein Team die beiden ersten Spiele, steht es direkt im Achtelfinale. Bei zwei Niederlagen scheidet man aus. Die Verlierer der zweiten Matches und die Gewinner der Verlierer-Duelle treten in der Zwischenrunde an, in der es um die restlichen Achtelfinaltickets geht. Ab der Zwischenrunde geht es im K.o.-Modus weiter.

Beach Volleyball Major in Wien: Spielplan & Ergebnisse der Herren

Am Dienstag starten auch die Herren mit der ersten Qualifikationsrunde in das Vienna Major 2019. Am Samstag werden die Viertelfinal-Spiele am Center Court ausgetragen, bevor am Sonntag, den 4. August das große Herren-Finale in der Wiener Donauinsel stattfindet.