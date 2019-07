Vienna Major 2019: Spielplan & Ergebnisse der Damen

Vom 30. Juli bis 4. August findet das Beach Volleyball Major auf der Wiener Donauinsel statt. Hier finden Sie den Spielplan und alle Ergebnisse der Damen im Detail.

Ab Dienstag geht es auf der Donauinsel beim Beach Volleyball Vienna Major wieder heiß her. Vor allem die österreichischen Teams wollen vor eigenem Publikum - wie schon im Vorjahr - glänzen. Fix im Hauptfeld stehen neben Schützenhöfer/Plesiutschnig noch Eva Freiberger/Valerie Teufl und das Wildcard-Duo Teresa Strauss/Nadine Strauss.

Der Spielmodus beim Vienna Major 2019

Modifizierte Gruppenphase mit je acht Vierer-Pools. Die Gewinner der ersten Matches treffen im zweiten auf die anderen Sieger, die Verlierer auf die anderen Verlierer. Gewinnt ein Team die beiden ersten Spiele, steht es direkt im Achtelfinale. Bei zwei Niederlagen scheidet man aus. Die Verlierer der zweiten Matches und die Gewinner der Verlierer-Duelle treten in der Zwischenrunde an, in der es um die restlichen Achtelfinaltickets geht. Ab der Zwischenrunde geht es im K.o.-Modus weiter.