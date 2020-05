Vienna Design Week mit Fokus auf Meidling und die Schweiz

Die Vienna Design Week soll trotz Coronakrise wie geplant von 25. September bis 4. Oktober stattfinden. Fokus wird dieses Jahr auf Wien-Meidling und die Schweiz gelegt.

Die Vienna Design Week lässt sich durch die Coronakrise nicht beirren. "Wir finden statt", verkündete Direktorin Lilli Hollein bei einer Onlinepressekonferenz am Donnerstag "die frohe Botschaft". Die 14. Ausgabe des Festivals soll wie geplant von 25. September bis 4. Oktober über die Bühne gehen. Im Fokus stehen der Bezirk Meidling, in dem die Festivalzentrale eingerichtet wird, und die Schweiz.

Fokus auf Wien-Meidling

Einen gedruckten Guide wird es aus budgetären Gründen und wegen "der zu erwartenden Verzögerungen in der Programmierung" allerdings nicht geben und auch das große Eröffnungsfest soll durch einen "gestaffelten Eröffnungstag" ersetzt werden, berichtete Hollein. Als Reaktion auf die Krise wird das Festival dafür "mit einem Fuß im digitalen Raum" stehen. So wird die Festivalzentrale im 12. Bezirk durch eine virtuelle Zentrale ergänzt.

Jubiläum für Format "Passionswege"

Schwerpunkt auf "Stadtarbeit"

Ein Schwerpunkt des Festivals liegt zudem auf Leerstellen, Brachen und Baulücken der Stadt. Für das Format "Stadtarbeit" wurden bereits drei Projekte ausgewählt, die im Rahmen der Design Week durchgeführt werden. Das Projekt "Arche" beschäftigt sich mit der Vegetation in Baulücken, die "Stadtbühne" macht sie zu Spielstätten und das "Institut für Wertschätzung" setzt sich mit der Frage auseinander, welcher Wert in solchen Brachen liegt. Zudem sind Kreative im Rahmen des Formats "Urban Food & Design" noch bis 30. Juni dazu aufgerufen, Lösungen für das Thema "The New Local" einzureichen.