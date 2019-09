Vienna Design Week: Kaffeedose2020 beeindruckt bei Designwettbwerb

Von 27. September bis 6. Oktober findet in Wien die Vienna Design Week statt. Im Vorfeld hatte J. Hornig zum Designwettbewerb aufgerufen.

Rund um die Vienna Design Week vom 27. September bis 6. Oktober veranstaltete J. Hornig bereits im Vorfeld einen Designwettbewerb. Dabei wurde nach innovativen Möglichkeiten gesucht, wie Kaffeebohnen in Zukunft am besten aufgehoben werden können. Die Kaffeedose2020 von Peter Postlmayr konnte dabei am Schluss überzeugen. Sie besticht mit geradlinigen Formen, natürlichen Materialien und zeitlosem Design.