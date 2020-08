Der Vienna Charity Run findet auch 2020 statt. Das Event am 20.9. fällt zwar aufgrund der aktuellen Covid-19 Verordnung etwas kleiner aus, allerdings soll gerade in diesem schwierigen Jahr, den Kindern auf dem Sterntalerhof ein Lächeln ins Gesicht gezaubert werden.

Die 7. Auflage des Vienna Charity Run wird aufgrund der aktuellen Corona-Krise heuer etwas kleiner ausfallen. Die Gesundheit und Sicherheit der TeilnehmerInnen steht dabei klarerweise im Vordergrund, daher muss auf den Gastrobereich und Sport- sowie Kinderstationen verzichtet werden. Das Präventionskonzept sieht vor, dass die Teilnehmer bei der Anmeldung einen Timeslot auswählen müssen zu dem sie laufen möchten. So wird garantiert, dass pro Slot nicht mehr als 200 Personen gleichzeitig anwesend sind. Für die Teilnehmer gibt es auch in diesem Jahr als Dankeschön wieder ein prallgefülltes Finisherbag.

Der Vienna Charity Run hat sich zum größten ehrenamtlich organisierten Charity Run Österreichs entwickelt und konnte bisher knapp über 152.000€ an Spenden lukrieren. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt dabei jedes Jahr dem Kinderhospiz Sterntalerhof zugute, der im Südburgenland schwer-, sterbenskranken Kindern in ihren schwierigen Lebenssituationen hilft. Letztes Jahr durfte Hauptorganisator Christoph Vetchy stellvertretend für das gesamte Veranstalterteam dafür auch die Auszeichnung „Österreichs Sportler mit Herz“ entgegennehmen.

Austria Charity Run in ganz Österreich

In diesem Jahr wird der nächste Schritt gesetzt und mit dem Austria Charity Run eine Möglichkeit ins Leben gerufen, nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich Gutes zu tun. Am 20.09.2020 können parallel zum Vienna Charity Run österreichweit Kilometer für den guten Zweck, gesammelt werden. Genauso wie beim Vienna Charity Run werden 100% des Erlöses gespendet!