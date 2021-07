Vienna Capitals verlieren Publikumsliebling Rafael Rotter

Eishockeyspieler Rafael Rotter verlässt die Vienna Capitals und wechselt zu einem anderen Verein. Der zuletzt von Verletzungen geplagte Flügelstürmer spielte 13 Saisonen für die Wiener.

Vienna Capitals boten Rotter Vertrag an

Nach Ablauf seines Dreijahresvertrags wurde ihm dennoch ein neuer Vertrag angeboten, Rotter entschied sich aber für einen Clubwechsel. "Rafael konnte in den letzten drei Jahren die Mannschaft leider nicht so tatkräftig wie gewohnt unterstützen. Trotzdem wollten wir Rafael - der zweifellos ein verdienter Spieler unserer Organisation ist - einen verhältnismäßig attraktiven, leistungsbezogenen Vertrag anbieten. Aus diesem Grund haben wir das Angebot auch so gestaltet, dass Rafael - sollte er gesund und fit bleiben - weiterhin zu den Top-Verdienern bei den Caps zählt. Wie es im Sport so ist, hat sich Rafael schlussendlich jedoch für ein Offert eines anderen Vereins entschieden", erklärte General Manager Franz Kalla.