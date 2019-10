Vienna Capitals siegten in EBEL-Krimi gegen Znojmo

Die Vienna Capitals trafen am Freitag auf das punktegleiche Team aus Znojmo. Nach einer 2:0-Führung für die Wiener konnte Znojmo noch aufholen, zum Schluss hatten aber die Capitals die besseren Karten.

Red Bull Salzburg und die Vienna Capitals haben am Freitag die Spitzenspiele in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gewonnen. Die Bullen setzten sich zu Hause gegen den VSV mit 4:3 nach Penaltyschießen durch und liegen nun zwei Punkte vor den Caps, die in Znojmo mit 3:2 siegten.