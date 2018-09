Vienna Capitals siegen im Saisonauftakt nach Penaltyschießen

Die Vienna Capitals erzitterten sich gestern auswärts einen Auftaktsieg der EBEL Eishockey Liga. Gegen Linz konnten die Hauptstädter das Spiel noch drehen.

In Linz startete der neue Kapitän Brian Lebler bei der Verabschiedung seines Vorgängers Philipp Lukas und dessen Bruders Robert perfekt in sein Amt. Bei einem Gegenstoß brachte er die Linzer nach einem geblockten Schuss von Dan DaSilva in Führung (4.). Die Capitals unter dem neuen Trainer Dave Cameron drehten die Partie aber in der Folge durch einen Powerplay-Treffer von Dominic Hackl (13.) und ein Tor von Riley Holzapfel (22.).