Vienna Capitals siegen im Heimspiel gegen KAC mit 2:1

Mit 2:1 gegen den KAC setzen die Vienna Capitals Freitagabend ihren EBEL-Siegeszug weiter fort. Die beiden Teams lieferten sich in Wien ein Spiel auf Augenhöhe.

Die Vienna Capitals lassen sich in der Erste Bank Eishockey Liga nicht stoppen. Die Wiener setzten sich am Freitagabend zu Hause gegen den KAC mit 2:1 (0:0,1:0,1:1) durch und holten in der neunten Runde damit den neunten Sieg. Chris DeSousa erzielte in einem hochklassigen Spiel beide Tore für die Wiener, das entscheidende 79 Sekunden vor der Schlusssirene.