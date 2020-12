Vienna Capitals nach Sieg über HCB Südtirol auf Platz 1

Am Samstag konnten die Vienna Capitals das Schlagerspiel gegen HCB Südtirol für sich entscheiden und somit die Tabellenführung in der ICE-Eishockeyliga übernehmen.

Die Vienna Capitals haben den Siegeszug des HCB Südtirol gestoppt und die Tabellenführung in der ICE-Eishockeyliga übernommen. Dank eines starken Finish mit zwei Treffern in den Schlussminuten gewannen die Wiener am Samstag das Schlagerspiel gegen den bisherigen Spitzenreiter HCB Südtirol mit 3:2 und liegen nun mit drei Punkten Vorsprung auf die Südtiroler auf Platz eins.