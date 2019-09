Vienna Capitals kassieren zum CHL-Auftakt Niederlage

Am Freitag mussten sich die Vienna Capitals im CHL-Heimspiel gegen den deutschen Meister Adler Mannheim mit 1:6 geschlagen geben.

Die Vienna Capitals sind mit einer blamablen Heimniederlage in die Champions Hockey League gestartet. Die Wiener mussten sich am Freitag dem deutschen Meister Adler Mannheim mit 1:6 (0:3,0:2,1:1) geschlagen geben. Nach nur 35 Minuten lagen die Gastgeber schon 0:5 zurück, da war der Klassenunterschied eklatant.

1:6-Heimschlappe für Vienna Capitals

Schwere Fehler in der Defensive und unnötige Strafen ermöglichten den Deutschen einen souveränen Erfolg. Der Ehrentreffer gelang den Capitals durch Neuzugang Mike Zalewski erst in der 55. Minute zum 1:5. Am Sonntag (19.30 Uhr/live ORF Sport +) wartet mit dem schwedischen Rekord-Champion Djurgaarden Stockholm in Kagran der nächste schwere Gegner auf den EBEL-Vizemeister.