Vienna Capitals beenden Jahr mit 4:1-Sieg bei Fehervar

Die Vienna Capitals haben den Rückstand auf die Tabellenspitze in der ICE-Hockey-League im letzten Spiel des Jahres auf sieben Zähler verkürzt "Es ist immer gut, ein Jahr mit einem Sieg zu beenden", so Coach Dave Cameron.

Der Vierte KAC unterlag den nun siebentplatzierten Graz99ers in der 30. Runde mit 1:2 nach Verlängerung, weshalb sich Jens Gustafsson über einen gelungenen Einstand als Trainer der Steirer freuen durfte. Das hinter Dornbirn auf Rang sechs liegende Red Bull Salzburg besiegte die Innsbrucker Haie klar mit 5:1. In einem Nachtragsspiel der 27. Runde feierte der Vorletzte VSV zu Hause gegen Schlusslicht Black Wings Linz im "Kellerduell" einen hauchdünnen 4:3-Erfolg.

Vienna Capitals beendeten Fehervars ICE-League-Siegesserie

Ebenfalls eine enge Partie gab es in Dornbirn zu sehen, wo nach einem 0:1-Rückstand zwei Powerplay-Tore der Vorarlberger durch Emilio Romig (19.) und Nikita Jevpalovs (30.) die Wende brachten. Im Schlussabschnitt fielen keine Tore mehr. Damit riss die Serie der Südtiroler, die zuvor in zehn aufeinanderfolgenden Partien gepunktet hatten.

Die Grazer konnten im ersten Spiel nach dem Aus von Coach Doug Mason in Klagenfurt überzeugen und eine Negativserie von vier Niederlagen am Stück stoppen. Johan Porsberger wurde schon nach 1:18 Minuten in der Verlängerung zum Helden. Damit endete auch das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison mit einem Auswärtssieg.