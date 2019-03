Vienna Blues Spring 2019: Von 20. März bis 30. April in Wien

Mit dem Frühlingsbeginn kommt auch der "Vienna Blues Spring" wieder nach Wien. Von 20. März bis 30. April gibt es das unterschiedlichste Programm in vier Spielstätten Wiens zu hören.

Vienna Blues Spring 2019: Frauenpower am Start

“Der Vienna Blues Spring ist jedes Jahr ein absolutes Highlight in der Wiener Musikszene und verwandelt die Stadt sechs Wochen lang in eine Blues-Metropole. Es freut mich sehr, dass auch in diesem Jahr das Mozarthaus Vienna und das Haus der Musik zu Veranstaltungen dieses einzigartigen Festivals einladen dürfen”, so der Geschäftsführer der Wien Holding Dr. Kurt Gollowitzer.