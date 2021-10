Vienna Awards for Fashion & Lifestyle- Gala findet statt

Seit 2009 werden die Vienna Awards for Fashion & Lifestyle vergeben. 2020 musste das Event coronabedingt digital abgehalten werden. 2021 soll die Gala jedoch wieder live stattfinden.

Seit 2009 werden die Vienna Awards for Fashion & Lifestyle vergeben, sie ehren Modedesigner und Models, Modefotografen und vorbildlichen Modestil. Nachdem das Event 2020 wegen Corona in den digitalen Raum ausweichen musste, soll die Gala heuer stattfinden. Die Besucherzahl wird auf 100 Personen begrenzt und es gilt "1G", also geimpft, sagte Veranstalterin Marjan Firouz der APA. "Zusätzlich gibt es eine Liveübertragung", kündigte sie an. Das Motto lautet "Come as you are!".