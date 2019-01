Vienna Autoshow: 1.700 Interessierte bei SUV-Experience

Vergangene Woche fand die Vienna Autoshow statt. Rund 1.700 Teilnehmer nutzten die Möglichkeit, die neuesten SUV-Modelle in Wien zu inspizieren.

SUV-Boom in Österreich

“Der SUV-Boom ist in Österreich ungebrochen – das zeigen sowohl die Zulassungszahlen als auch das rege Interesse an unserer Experience bei der Vienna Autoshow. Hier konnten die Teilnehmer bei Demofahrten unserer Spezialisten am Beifahrersitz Platz nehmen, aber bei einem Offroad-Training in einem unserer Fahrtechnikzentren sitzt man natürlich selbst am Steuer”, erklärt Karl-Martin Studener, Geschäftsführer der ÖAMTC Fahrtechnik.