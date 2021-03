VIENNA.AT-Zugriffe weiterhin stark im Plus

Laut der unabhängigen österreichischen Webanalyse (ÖWA) verzeichnete die Newsplattform VIENNA ONLINE im Februar einen Anstieg an Zugriffen in allen Bereichen gegenüber dem Vorjahr.

Im zweiten Monat des Jahres wurde die informative Wiener Nachrichtenplattform VIENNA.AT auf rund 1,5 Millionen verschiedenen Endgeräten wie Tablets, PCs oder Smartphones aufgerufen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von rund 31 Prozent. Die Gesamtanzahl dieser Endgeräte wird in der Statistik unter dem Begriff „Unique Clients“ angegeben. Die Startseitenaufrufe, die sogenannten Page Impressions, beliefen sich im vergangenen Monat auf insgesamt 7,7 Millionen Aufrufe. Das entspricht einem Plus von rund 18 Prozent.