Vienna.at-Leserreporter hält Auto-Crash in Wiener City auf Fotos fest

Leserreporter Erich W. hielt einen Crash zwischen zwei Autos in der Wiener Innenstadt fotografisch fest. Vienna.at hat bei der Berufsfeuerwehr Wien nachgefragt.

Am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr kam es bei der Kreuzung Karlsplatz/Kärntner Straße in der Wiener Innenstadt zu einem Unfall. Zwei Autos waren mit einander kollidiert. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand, so die Wiener Berufsfeuerwehr auf Anfrage von Vienna.at. Unser Leserreporter Erich W. hielt den Unfall mit Fotos fest.