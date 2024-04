VIENNA.at-Buchtipp: "111 Orte in Wien, die man gesehen haben muss"

Für alle, die von Wien noch nicht genug haben: VIENNA.at stellt das Buch "111 Orte in Wien, die man gesehen haben muss" von Peter Eickhoff vor.

111 neue Orte in Wien entdecken: Eine spannende Reise

Die Erstauflage des etwas anderen Stadtführers "111 Orte in Wien, die man gesehen haben muss" von Peter Eickhoff erschien 2012 und wurde mehrfach nachgedruckt. Nun liegt die komplett überarbeitete Neuauflage vor. Der Autor hat die Hauptstadt Österreichs erneut durchstreift auf der Suche nach Sehenswürdigkeiten, die in zweiter Reihe stehen und Besonderheiten, die im Abseits liegen. Man erfährt spannende Geschichte, und der Wiener Fotograf Karl Haimerl hat die Motive wieder ins rechte Licht gerückt.

Neue und weniger bekannte Orte in Wien

Auch für "echte Wiener" geeignet

Kanntet ihr beispielsweise schon die Harry-Lime-Unfallstelle, die Glasfabrik oder das Créme de la Créme? In diesem Stadtführer werden nämlich nicht nur Wiens-Hauptattraktionen erwähnt, sondern auch einige weniger bekanntere Geheimtipps. So kann auch ein "echter Wiener" garantiert noch etwas neues in seiner Stadt finden.

Die aussagekräftigen Bilder wecken sogleich die Unternehmungslust: Was steht einer Entdeckungstour im eigenen Wiener Grätzl jetzt noch im Weg?