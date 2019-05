"Vienic": Wien bekommt seinen ersten Picknick-Lieferdienst

Pünktlich zum Frühlingswetter geht mit "Vienic" Wiens erster Picknick-Lieferdienst ins Rennen. Vom 1. Juni an beliefert das Startup sechs Wiener Parks mit individuellen Picknick-Beuteln.

Decke und Geschirr darf behalten werden

Von der Kleinküche per Fahrrad in die Wiener Parks Nachhaltigkeit steht auch bei der Lieferung Nachhaltigkeit im Fokus: Die Beutel stellen die Gründer händisch in der Kartonage Kitchen im 7. Bezirk zusammen und liefern sie mit dem Fahrrad in die Wiener Parks. “Uns liegt es am Herzen, dass Menschen einen besonderen Tag in Wiens Parks und Gärten verbringen. Dabei ist es uns allerdings auch wichtig, dass dieser danach auch wieder aussieht wie davor, weshalb wir völlig auf Plastik verzichten und Verpackungen auf ein Minimum reduzieren. Die Decken und Jutebeutel dürfen und sollen die Picknicker am Abend dann gerne wieder mit nach Hause nehmen.”