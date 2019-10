Viele Spitalsmitarbeiter haben wenig Vertrauen ins eigene Haus

Eine aktuelle Studie analysiert das Vertrauen der Mitarbeiter in das eigene Kranken­haus. Hunderte Spitalsmitarbeiter wurden etwa zur Qualität der eigenen Dienst­leistung am Patienten befragt - mit teils Besorgnis erregendem Ergebnis.

Die vorliegende Studie der imh GmbH analysiert das Vertrauen der MitarbeiterInnen in das eigene Kranken­haus. 312 SpitalsmitarbeiterInnen beantworteten Fragen, unter anderem zur Qualität der eigenen Dienst­leistung am Patienten.

Personal öffentlicher Spitäler lässt sich lieber anderswo behandeln

Es zeigt sich: Nur 54 % der MitarbeiterInnen in öffentlichen Spitälern haben un­eingeschränktes Vertrauen in das eigene Haus. Insgesamt gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Spitälern und in der Einschätzung der ÄrztInnen, der Pflegebediensteten und der Verwaltung.