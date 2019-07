Viel Sonnenschein und über 30 Grad am Wochenende

Zum Glück keine Hitzewelle, aber durchaus sommerliche Temperaturen über 30 Grad erwarten uns am Wochenende. Vereinzelt kann es zu Regenschauern und Gewittern kommen, meist scheint aber die Sonne.

Am Freitag wird wieder die 30-Grad-Marke geknackt

Der Ostalpenraum verbleibt am Freitag zum Ende der Arbeitswoche in einer westlichen, warmen Strömung. Darin eingelagert zieht eine schwache Störung mit dichteren Wolkenfeldern auf, in Folge gehen Schauer und Gewitter nieder, die meisten vorerst entlang der Alpennordseite und im Norden. Am Nachmittag entwickeln sich auch im Osten und Süden Schauer und Gewitter.

Bis zu 33 Grad am Samstag

Regenschauer und Gewitter am Sonntag möglich

Auf einen sonnigen Start in den Sonntag folgen von Nordwesten bereits am Vormittag dichte Wolken einer aufziehenden Störung, die in der Folge verbreitet Regenschauer und Gewitter bringt. Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt zunächst an der Alpennordseite und verlagert sich bis zum mittleren Nachmittag in den Süden und Südwesten. Am längsten sonnig und mitunter sogar trocken bleibt es im Grazer Becken.