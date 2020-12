Video-Vorführung des Ibiza-Videos in Vorbereitung

Für die Vorführung des Ibiza-Videos ist man derzeit auf der Suche nach einem geeigneten Raum. Das Video und das Transkript wurden am Freitag vom Justizministerium an den U-Ausschuss geliefert.

U-Ausschuss: Vorarbeiten für Ibiza-Video-Vorführung laufen

Wie die Parlamentsdirektion der APA am Montag erklärte, ist man auf der Suche nach einem geeigneten Raum, in dem die Corona-Abstände gewahrt und eine abhörsichere Vorführung gewährleistet werden könne. Die Einsichtnahme in das ungeschwärzte Transkript war für die Fraktionen hingegen schon am Montag möglich.

Das Ibiza-Video und das Transkript wurden am Freitag vom Justizministerium an den U-Ausschuss geliefert, nachdem der Verfassungsgerichtshof entscheiden hatte, dass es "ungeschwärzt", also mit sämtlichen Passagen übermittelt werden muss. Das Video, das 2019 zum Platzen der türkis-blauen Regierung geführt hatte, wurde als "streng geheim" (Stufe 4) eingestuft, was SPÖ und NEOS scharf kritisierten. Stufe 4 bedeutet nämlich, dass die Videopassagen nur in geheimer Sitzung behandelt werden und nicht einmal die Abgeordneten einer Fraktion untereinander über den Inhalt sprechen dürfen.