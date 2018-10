Video von SOS Mitmensch: Spitzenpolitiker können mit 150 Euro maximal ein paar Tage leben

SOS Mitmensch hat ein Video gedreht und einige Politiker danach gefragt, wie lange sie mit 150 Euro auskommen würden.

Die Aussage von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, wonach man in Österreich mit monatlich 150 Euro auskommen würde, sofern man eine Wohnung habe, war Anlass für das Video. SOS Mitmensch befragte in dem Video Spitzenpolitiker wie Kurz, Strache, Mikl-Leitner und weitere, wie der Geldverbrauch bei ihnen so aussieht.