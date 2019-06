Video: Arnold Schwarzenegger undercover für den Klimaschutz

Arnold Schwarzenegger stand wieder vor der Kamera. Dieses Mal verkörperte er aber keinen Actionhelden, sondern schlüpfte in die Rolle eines schmierigen Gebrauchtwagenhändlers - alles für den Klimaschutz.

Arnold Schwarzenegger macht Werbung für E-Autos. Dafür schlüpft der "Terminator" in einem YouTube-Video in die Rolle eines schmierigen Gebrauchtwagenhändlers, der umweltbewussten Kunden benzinhungrige PS-Boliden andrehen möchte.

Mit seinen Sprüchen spielt er dabei immer wieder auf seine Action-Filme an, was für lustige Szenen sorgt. Am Ende wird die Situation mit den Kunden natürlich aufgelöst und Schwarzenegger hebt die Vorteile von Elektroautos hervor. Hier könnt ihr euch das ganze Video ansehen: