Video-Beweise von Polizeigewalt: Opfer kann Freispruch von Wiener Polizisten nicht nachvollziehen

Für Diskussionen sorgt der am Wiener Landesgericht erfolgte Freispruch für einen Polizisten, der den Kopf eines bereits zu Boden gebrachten und fixierten 19-Jährigen mehrfach auf den Asphaltboden geschlagen hatte.

"Freisprüche in Fällen mutmaßlicher Polizeigewalt können oft eine abschreckende Wirkung auf die Betroffenen haben, insbesondere dann, wenn auch Video- oder Bildmaterial vorliegt", meinte Shoura Hashemi, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, am Donnerstag. Grundsätzlich gelte, "dass die Polizei auch in brenzligen Situationen in erster Linie deeskalierend agieren muss". In Zukunft müssten "gerade solche Fälle von der neu eingerichteten Ermittlungs- und Beschwerdestelle gründlich untersucht werden, um Missbrauchsvorwürfe gegen die Polizei zu klären", betonte Hashemi auf APA-Anfrage. Und sie appellierte an "alle Betroffenen, sich in solchen Situationen an diese Stelle zu wenden, um sicherzustellen, dass ihre Anliegen angemessen und transparent behandelt werden".