vida-Gewerkschaftstag: Geschlossenheit bei SPÖ gewünscht

Dieser Tage gegeht die Dienstleistungsgewerkschaft vida ihren Gewerkschaftstag. Dabei sollen vor allem Geschlossenheitsappelle innerhalb der SPÖ dominiert haben.

Die Dienstleistungsgewerkschaft vida begeht dieser Tage freiwillig abseits der Öffentlichkeit ihren Gewerkschaftstag. Im Rahmen der FSG-Fraktionskonferenz am Dienstag, über die von der u.a. Eisenbahner-Vertretung erst am Mittwoch berichtet wurde, dominierten offenkundig Geschlossenheitsappelle innerhalb der angeschlagenen Sozialdemokratie.

Rendi-Wagner: SPÖ habe vergessen mit einer Stimme zu sprechen

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner betonte in ihrer Begrüßungsansprache, es sei für die Sozialdemokratie essenziell, wie die Gewerkschaften bei Kollektivvertragsverhandlungen mit einer Stimme zu sprechen. Das habe man in der SPÖ vergessen. Die Arbeitnehmer wüssten, dass sie sich auf die Gewerkschaft verlassen können. Dieses Vertrauen müsse auch die SPÖ wiedergewinnen.

Der frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher will, dass die Sozialdemokraten wieder eine "kämpferische Bewegung" werden, "die ganz genau weiß, wo sie hin will". Er rief auch dazu auf, dass sich die SPÖ in Zukunft nicht nur auf die Städte verlassen solle, sondern auch wieder auf die Regionen bauen müsse und diese nicht nur "Schwarz-Blau" überlassen werden dürfen. FSG-Bundessekretär Willi Mernyi wiederum forderte die SPÖ dazu auf, in die Betriebe zu gehen: "Dort ist unser Kampf zu führen. Gewinnen wir die Betriebe, gewinnen wir auch die Wahl."