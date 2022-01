Victoria Kennedy nun offiziell US-Botschafterin in Österreich

Victoria Reggie Kennedy ist nun offiziell die neue US-Botschafterin in Österreich. Fünf Tage nach ihrer Ankunft in Wien hat sie nämlich am Mittwoch ihr Beglaubigungsschreiben in der Wiener Hofburg an Bundespräsident Alexander Van der Bellen übergeben.

Wie die US-Botschaft mitteilte, gratulierte Kennedy den anderen Missionschefs, die gemeinsam mit ihr ebenfalls in Österreich akkreditiert wurden.

Darunter befindet sich nach Angaben der britischen Botschaft auch die neue Vertreterin Londons in Wien, Lindsay Skoll. Die Karrierediplomatin mit Erfahrungen in Moskau, Pjöngjang und als federführende Klimabeamtin des Foreign Office folgt dem umtriebigen Leigh Turner nach, der Mitte September in Pension gegangen war, aber weiterhin in Wien lebt.

Victoria Kennedy kam am Freitag in Wien an

Kennedy war am Freitag in der Früh von Außenamts-Generalsekretär Peter Launsky-Tieffenthal am Flughafen Wien-Schwechat willkommen geheißen worden. Die Witwe des langjährigen US-Senators Ted Kennedy nannte Österreich bei ihrer Ankunft einen "ganz besonderen Ort" und kündigte wie ihr Vorgänger Trevor Traina an, alle neun Bundesländer besuchen zu wollen.

Neue Aufgabe als US-Botschafterin in Österreich

Beobachter werden Kennedys Erfolg auch an der Intensität der bilateralen Kontakte auf höchster Ebene messen. Ihr Vorgänger hat ihr diesbezüglich die Latte hoch gelegt, indem er dem damaligen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Anfang 2019 die Türen zum Weißen Haus öffnete. Kurz nach 13 Jahren als erster österreichischer Regierungschef im Oval Office empfangen, musste sich aber auch Kritik für sein Treffen mit dem umstrittenen Präsidenten Donald Trump gefallen lassen. Die neue US-Botschafterin Kennedy ist gut mit US-Präsident Joe Biden bekannt, da dieser mehrere Jahrzehnte lang mit ihrem Ehemann im US-Senat saß.