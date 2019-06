VHS Wien bietet gratis Lernhilfe im August

Ende Juli startet die kostenlose Lernhilfe in zahlreichen VHS Standorten in ganz Wien. Schülerinnen und Schüler können sich dort auf Nachprüfungen oder das kommende Schuljahr vorbereiten.

Ende Juli startet an 18 VHS Standorten in Wien das Angebot, gratis Lernhilfe zu nehmen. Das Angebot ist für alle Schüler der öffentlichen Neuen Mittelschule und AHS-Unterstufe geeignet und kostenlos.

Vorrangig werden die Hilfestellungen in den Unterrichtsfächern Deutsch, Mathematik und Englisch gegeben. NHM uns AHS-Unterstufen können ohne Anmeldung vorbei kommen und auch kurzfristig schulische Fragestellungen bearbeiten.

VHS Sommerlernstationen in Wien

Heuer werden die VHS Sommerlernstationen in Wien zwischen dem 29. Juli und 29. August von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr angeboten.

Geeignet sind die Stationen vor allem für Nachprüfungen. Nähere Informationen unter www.vhs.at/gratislernhilfe bzw. am VHS Bildungstelefon +43 1 893 00 83 sowie persönlich an allen Volkshochschulen in Wien.