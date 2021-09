VGT veröffentlichte Videos von illegalen Schächtungen in NÖ

Hunderte Schafe sollen in zwei niederösterreichischen Betrieben ohne Betäubung oder Kontrolle getötet worden sein. Der VGT veröffentlichte nun Videos, die die Tierquälerei zeigen.

Nach in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Schächtungen in Niederösterreich hat der Verein gegen Tierfabriken (VGT) wie angekündigt am Dienstag Videos veröffentlicht.

Strafanzeige wegen Tierquälerei gegen zwei Betriebe eingebracht

In einem Betrieb im Bezirk Korneuburg seien für wenige Stunden am Vormittag Tierärzte zu sehen, so der VGT. In dieser Zeit würden die Tiere betäubt. "Doch noch vor Mittag verschwinden die Kontrollorgane einfach. Sie sind bis zum Abend nicht mehr zu sehen."