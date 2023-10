VfGH-Entscheidung zu COFAG-Grundlagen

Nach monatelanger Prüfung hat der VfGH seine Entscheidung zu den gesetzlichen Grundlagen der Auszahlung von Coronahilfen durch die COFAG veröffentlicht.

Die Aufgabenübertragung an die COVID-19-Finanzierungsagentur (COFAG) verstößt gegen die Verfassung, so der Verfassungsgerichtshof (VfGH). Auch Richtlinien des Finanzministers zur Auszahlung von Finanzhilfen sind zum Teil rechtswidrig, teilte das Höchstgericht am Dienstag mit. Doch die Auszahlungen können weiterlaufen, betonen VfGH und Finanzministerium.