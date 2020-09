VfGH berät im Oktober erneut über aktive Sterbehilfe

Vier Antragsteller halten das Verbot der aktiven Sterbehilfe für verfassungswidrig. Der VfGH berät deswegen in seiner Oktober-Session erneut über das Gesetz.

Der Verfassungsgerichtshof berät in seiner Oktober-Session erneut über das derzeit gültige Verbot der aktiven Sterbehilfe in Österreich. Vier Antragsteller, darunter zwei Schwerkranke, halten das Verbot sowie jenes betreffende der Mitwirkung am Suizid für verfassungswidrig und haben daher die Aufhebung dieser beiden Bestimmungen des Strafgesetzbuches beantragt, so der VfGH am Dienstag.