Vetmeduni Wien gründet Außenstelle in Tirol

Die Vetmeduni Wien gründet eine Außenstelle in Innsbruck. Mit dem "Kompetenzzentrum für Wiederkäuer" soll die ländliche Region gestärkt werden.

Die Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna) "expandiert" nach Tirol: In Kooperation mit der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wird im Rahmen der Regionalisierungsinitiative "VetRegioVetmedAustria" eine Dependance in Innsbruck gegründet, teilte die Uni mit. Konkret soll ein Kompetenzzentrum für Wiederkäuer im Alpenraum etabliert werden.

Dort soll sowohl Lehre als auch Forschung betrieben werden, hieß es. Damit will die Veterinärmedizinische Universität auf die Tatsache reagieren, dass trotz hoher Tierärztezahlen in Österreich nicht genügend Veterinärmediziner in Bereichen der tierärztlichen Versorgung arbeiten können oder wollen.